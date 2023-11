Zwrot kosztów naprawy nagrobka - kiedy i w jakich okolicznościach można ubiegać się o rekompensatę?

W Polsce jest ponad 12 tys. cmentarzy o łącznej powierzchni 16 tys. ha (na świecie jest 6 krajów o mniejszej powierzchni), a liczba wszystkich nagrobków w naszym kraju to blisko 7 mln sztuk (wg ankiety zrealizowanej na potrzeby Cyfryzacja Miejsc Pamięci). Rynek branży pogrzebowej oferuje duży wybór pomników dostosowany do indywidualnych potrzeb. Ceny pomników są wysokie i mogą wahać się od kilku tys. zł do nawet kilkunastu tys. zł, w zależności od województwa, wielkości miasta i materiału z jakiego są wykonane, a także ich powierzchni. Nie jest to więc mały koszt.

Już od września 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o tzw. 500+ dla niesamodzielnych. Nowe wnioski cały czas wpływają do ZUS-u. Tylko w tym roku od stycznia do…

To może CIę zainteresować: To już pewne! Opłata mocowa w 2024 roku idzie w górę! Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał wysokość stawek. Miesięczna opłata od 1 stycznia 2024 r. wyniesie od 2,66 zł do 14,90 zł netto w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej. Przypomnijmy, że opłata mocowa stanowi jeden z elementów składowych rachunku za prąd. Niestety - wyższe ceny prądu oznaczają, że w górę pójdą opłaty - w tym także za ogrzewanie. Warto więc zadbać, by ciepło nie uciekało z domu. Poznaj sposoby na zatrzymanie ciepła w czterech ścianach i zobacz, jak sprawić, by w mieszkaniu było cieplej a w portfelu nie ubyło zbyt wiele pieniędzy.