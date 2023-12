Zostało kilka dni, a prace trwają w ponad 40 miejscach. MWiK w Bydgoszczy deklaruje zakończenie prac objętych projektem w terminie

Dokończenie realizacji wspieranego unijnymi środkami projektu wystartowało pod koniec maja, a na dobre ruszyło w wakacje. W ramach inwestycji do realizacji wyznaczono 108 zadań, z czego 37 zostało wykonanych wcześniej, zanim MWiK rozwiązał umowę z poprzednim wykonawcą, który nie uporał się z realizacją inwestycji w terminie (2020 r.). Na wszystkie pozostałe miejska spółka podpisała umowy do realizacji w 2023 r.

Koniec i początek

Podobnych głosów kierowców, którzy narzekają na to, że w krótkim czasie rozkopano wiele ulic Bydgoszczy, a końca prac nie widać, jest więcej. We wtorek 5 grudnia w związku z zakończeniem prac wodociągowych przywrócono do ruchu komunikacji miejskiej ulice Gajową, aleje Ossolińskich (wschodnią nitkę) oraz Mazowiecką. Wiele to nie zmieniło, bo jednocześnie drogowcy przekazali, że miejskie wodociągi rozpoczynają inne prace, co wymusza zamknięcie Hetmańskiej (odcinek od Sienkiewicza do Sowińskiego) oraz ul. Bałtycką.