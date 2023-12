Żona przyszła do męża ze świątecznymi życzeniami, a on ją zastrzelił [kalendarium bydgoskie, 25.12]

25 grudnia 1534 roku w Sokołowie koło Gostynina zmarł Stanisław Kościelecki, kasztelan i wojewoda inowrocławski, starosta bydgoski (1515-34), który w 1523 roku za zasługi od Zygmunta I Starego dostał dom wraz z działką przy Bramie Kujawskiej w Bydgoszczy zwolnioną od wszystkich podatków. Był on również fundatorem kościoła św. Stanisława w Bydgoszczy na Przedmieściu Kujawskim.

25 grudnia 1900 roku nastąpiło oddanie do użytku tramwajowej linii C długości 5,4 km prowadzącej z pl. Teatralnego przez Jagiellońską do Szreterów Wielkich. Ogólna długość sieci tramwajowej w Bydgoszczy liczyła wówczas 12,1 km.