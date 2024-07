Złoty chłopak - lipcowe streszczenia odcinków. Zakrwawiona głowa zwierzęcia w sypialni. Seyran zostanie porwana [11.07.2024] JK

Mamy streszczenia kolejnych odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane po weekendzie. Seyran i Ferit znowu się do siebie zbliżą, jednak małżonkowie nie będą mogli nacieszyć się szczęściem. Ktoś podrzuci do ich domu zakrwawioną głowę zwierzęcia. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w lipcowych odcinkach tureckiej telenoweli, które zostaną wyemitowane w dniach 8-18 lipca.