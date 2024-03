Zima była umiarkowana, ale bydgoska elektrociepłownia pracowała intensywnie. Teraz podsumowała sezon

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy to główny producent ciepła dla 350-tysięcznego miasta. Zapewnia ponad 80 proc. ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej, a dodatkowo wytwarza energię elektryczną.

Jak wyjaśnia Konrad Mróz z Biura Prasowego Grupy PGE - zapotrzebowanie na ciepło zależy przede wszystkim od pogody. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie prognoz z wyprzedzeniem, a na ich podstawie tworzenie harmonogramów pracy jednostek wytwórczych na kilka dni oraz ich bieżąca aktualizacja. Te plany są podstawą do optymalizacji produkcji, tak, by mając do dyspozycji określone urządzenia, wytworzyć potrzebną ilość ciepła, a tym samym zapewnić mieszkańcom jego stałe i niezakłócone dostawy.