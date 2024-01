Zielone torowisko na Szwederowie w Bydgoszczy - prace projektowe w toku. Tędy pojadą tramwaje

– Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastruktura. Fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy będą poszerzone z wydzielonymi pasami do skrętu. Na skrzyżowaniach zaprojektowaliśmy sygnalizacje świetlne. Między rondem Kujawskim a ul. T. Lenartowicza wytyczymy dodatkowe przejście dla pieszych na wysokości centrum handlowego Kaufland. Skróci to wielu pieszym drogę na drugą stronę ulicy – dodaje.

Jak mówi Grzegorz Rychel, pętla tramwajowa zlokalizowana zostanie za skrzyżowaniem ulic Solskiego z Bielicką. Powstanie tam spora podstacja trakcyjna, a część blaszanych garaży zostanie zlikwidowanych.

– Projektujemy torowisko między jezdniami aż do ul. J. Kossaka. Za ul. I. Skorupki torowisko się zakończy ślepo, a ulica zostanie zwężona do jednej jezdni. To rozwiązanie z myślą o realizacji II etapu inwestycji w kolejnych latach, aż do ronda Grunwaldzkiego – tłumaczy projektant.

Budowa torowiska na Szwederowie jest jedną z inwestycji, na którą miasto pozyskało dofinansowanie w ramach środków krajowych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FenIKS). Na ten cel otrzymano 63,5 mln zł.

Obecnie trwające prace projektowe dotyczą 1,5 km odcinka do ul. Skorupki. Docelowo, aby lepiej skomunikować osiedla Szwederowo, Górzyskowo i część Błonia z centralną częścią miasta, ma zostać zrealizowany odcinek do ronda Grunwaldzkiego (całość 3,4 km).