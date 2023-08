Zderzenie dwóch samochodów na rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy [zdjęcia]

- Policja otrzymała informację o zdarzeniu drogowym o godzinie 7.52 - informuje kom. Lidia Kowalska

z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy. - Kierowca samochodu dostawczego marki "Iveco" nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem osobowym VW i doprowadził do zderzenia. Iveco uderzyło w latarnię. Kierowca dostawczaka został odwieziony na badania do szpitala. Samochód sprawcy wypadku zostanie odholowany, na miejscu są utrudnienia. Do zdarzenia doszło, kiedy na rondzie nie działała sygnalizacja świetlna.

Uwaga: Policja apeluje o zachowanie ostrożności w tym miejscu i nie jeżdżenie "na pamięć".