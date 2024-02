Zderzenie dwóch aut w Kamieńcu pod Bydgoszczą. Zobacz zdjęcia z miejsca wypadku

Późnym wieczorem w środę, 31 stycznia doszło do zderzenia dwóch aut osobowych w miejscowości Kamieniec (gm. Sicienko). Jeden z kierowców został poszkodowany. Na miejscu udzielał mu pomocy Zespół Ratownictwa Medycznego. Został on przewieziony do szpitala. W wyniku wypadku droga wojewódzka nr 244 w kierunku Dąbrówki została zablokowana na czas działań służb. Na miejscu działali strażacy z Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej nr 4 w Bydgoszczy, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie oraz policja.