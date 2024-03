Zakończył się remont ośrodka BORPY, opiekującej się osobami w kryzysie - zdjęcia

- W Bydgoszczy mamy bardzo doświadczony zespół specjalistów, którzy niosą profesjonalną pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniami – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – To niełatwa praca, wymagającą olbrzymiej empatii, życzliwości i wiedzy. Jestem przekonany, że warunki w zmodernizowanym ośrodku ułatwią niesienie pomocy w walce z ludzkimi słabościami. Cały czas pracujemy nad tym, by Bydgoszcz była miastem wrażliwym na potrzeby społeczne, szczególnie osób słabszych, potrzebujących. Dlatego prowadzimy równocześnie szereg innych inwestycji i programów wspierających osoby w kryzysie m.in. budowę Centrum pomocy i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W ramach przebudowy prowadzona była wymiana okien i drzwi, platformy dźwigowej dla osób z niepełnosprawnościami, posadzek oraz instalacji. Odświeżona została zewnętrzna elewacja oraz pomieszczenia wewnątrz budynku.

Dodatkowo zainstalowano klimatyzację, monitoring oraz fotowoltaikę. Teren przy ośrodku został estetycznie zagospodarowany, pojawiły się rośliny ozdobne w donicach. Zamontowano urządzenia do rekreacji: kosz do gry w koszykówkę, dwie ławki, 4-stanowiskowa siłownia zewnętrzna. Prace zrealizowała firma Bydgosta. Wartość inwestycji to blisko 4,9 mln zł. Jest ona objęta 5-letnią gwarancją.