Z początkiem września duże zmiany w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy! [informacje, mapki]

Pierwszy weekend września (2-3.09.2023 r. - sobota/niedziela) będzie ostatnim weekendem funkcjonowania:

linii tramwajowych 0 i 1;

linii międzygminnej nr 41 dla wariantu do Dobrcz / Urząd Gminy,

linii nr 82 dla kursów na wydłużonym odcinku do Lasu Gdańskiego.

Warto pamiętać: Linia międzygminna nr 40 (kursy do Ostromecka), linia nr 52 (zwiększona liczba kursów w dni wolne do Myślęcinka), linia nr 73 (we wszystkie dni tygodnia obsługa Dworca Bielawy) zakończą kursowanie w niedzielę, 1 października 2023.

Zmiany w kursowaniu linii międzygminnych: