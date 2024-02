Wydawka Food not Bombs Bydgoszcz na placu Wolności. Trwa też zbiórka środków na wsad do kotła

Food not Bombs (Jedzenie Zamiast Bomb) to społeczna inicjatywa polegająca na darmowym wydawaniu wegańskich lub wegetariańskich posiłków potrzebującym.

W Bydgoszczy od prawie 10 lat osoby w kryzysie bezdomności i potrzebujące mogą liczyć na wsparcie grupy Food not Bombs. W każdą niedzielę o godz. 14.30 przy placu Wolności wydawanych jest około 150 porcji pełnowartościowego posiłku.

W ostatnich tygodniach zwiększyło się zapotrzebowanie. Są dni, gdy w kolejce czeka prawie 100 osób i przygotowane ponad 100 litrów zupy schodzi bardzo szybko.

- Działamy w duchu samoorganizacji, nie posiadamy żadnych zewnętrznych źródeł finansowania, a tym co nas łączy jest sprzeciw wobec nierównej dystrybucji dóbr oraz powszechnemu marnowaniu żywności - informuje w opisie zbiórki na zrzutka.pl Food not Bombs Bydgoszcz.

Zbiórkę założono na kwotę 1000 zł, co cieszy odzew był duży. Zaledwie w kilka dni udało się zebrać więcej pieniędzy niż się spodziewano. Za te środki kupowane są przyprawy i składniki do przygotowywania posiłków. Zbiórka nadal trwa i można się dorzucić. Link do zrzutki znajduje się na profilu Food not Bombs Bydgoszcz na Facebooku.