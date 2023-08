Wrześniowe emerytury będą rekordowe. Takie przelewy dostaną seniorzy - mamy wyliczenia JK

We wrześniu rozpoczną się wypłaty czternastych emerytur, które trafią do ponad ośmiu milionów Polaków. Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów zostało podwyższone do 2200 złotych "na rękę". Pieniądze trafią na konta wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe przelewy. Przypominamy zasady oraz terminy wypłat czternastki. Prezentujemy również wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Takie pieniądze trafią na konta seniorów już we wrześniu!