Wojskowe "Miasteczko misyjne" otwarto na terenie 1BLog w Bydgoszczy. Symuluje rejon misji

Pomorska Jedynka odpowiada za wydzielanie, wyszkolenie oraz przygotowanie żołnierzy do działania Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego w Iraku, Libanie, Kosowie oraz na Łotwie. Zadanie to realizują rotacyjnie bataliony bezpośrednio podległe brygadzie.

By żołnierze mogli ćwiczyć w warunkach zbliżonych do tych panujących na misjach, na terenie 1BLog przy ul. Powstańców Warszawy powstało niedawno "Miasteczko misyjne". Ośrodek do prowadzenia Oceny Stopnia Wyszkolenia (OSW) dla elementów wydzielanych z 1BLog, które przygotowują się do udziału w misjach poza granicami kraju jako zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych, otworzył dowódca Pomorskiej Jedynki. Pułkownik Witold Bartoszek podkreślił wówczas, że standaryzacja i interoperacyjność sojusznicza to klucz do sukcesu.