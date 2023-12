Żołnierz 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej ratował ludzi uwięzionych w płomieniach

- Usłyszałem krzyki, więc pobiegłem zobaczyć, co się stało - mówi szer. Piotr Matuszewski. - Reagowałem instynktownie i zabrałem się do działania. To była dla mnie oczywista decyzja. Nie mogłem stać z boku, widząc ludzi w potrzebie. To mógł być każdy z nas lub z naszych rodzin. Służę też, żeby pomagać.