Wigilia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w PCK Bydgoszcz

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11. Uczestnicy podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego posiłku. Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Goście otrzymali również paczki z prezentami.

– Organizujemy spotkanie wigilijne co roku. Dla uczestników to zawsze wielkie wydarzenie, święto. Chcemy, by każdy mógł najeść się do syta, ale dbamy też o to, aby wszyscy dostali dodatkowe zabezpieczenie na święta. To przygotowane potrawy, ale również środki higieny osobistej – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Maria Kapuścińska, specjalistka ds. opieki i pomocy specjalnej w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK.