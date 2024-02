Wielki protest rolników w Bydgoszczy. W piątek miasto ma zostać zablokowane

- Od samego rana spodziewamy się bardzo dużych utrudnień w samym centrum miasta. 400 ciągników, samochodów ciężarowych wjedzie do Bydgoszczy. Od godziny 8 te pojazdy zaczną nadjeżdżać do centrum z czterech kierunków, od strony Nakła, Koronowa, Osielska, Białych Błot i Torunia - mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Bez złudzeń. Centrum będzie całkowicie zablokowane

Dodatkowo w ciągu dnia ruch tramwajowy przez rondo Jagiellonów, będzie odbywał się, jak informuje ZDMiKP "z obniżoną prędkością, przy sterowaniu ruchem i możliwym całkowitym wstrzymaniem ruchu". Komunikaty na temat utrudnień od czwartkowego poranka są również wyświetlane na tablicach systemu ITS na bydgoskich przystankach.

Protest przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy może potrwać aż do godzin wieczornych. To część strajku generalnego, o którego przeprowadzeniu po koniec roku zdecydowali działacze NSZZ "Solidarności" Rolników Indywidualnych. Przedsmak tego, co czeka mieszkańców miast w całej Polsce, można było poczuć 24 stycznia, kiedy protesty rolników odbyły się w ponad 250 miejscach. Protestujący chcieli wywrzeć presję na Komisję Europejską, aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy do krajów Wspólnoty. Wyrazili też sprzeciw wobec założeń Europejskiego Zielonego Ładu.