Wielka Sobota - to ważny czas dla katolików. Wyjaśniamy, czy tego dnia trzeba iść do kościoła

Wielka Sobota nie jest jedynie dniem święcenia pokarmów, choć wielu ludzi tylko wtedy odwiedza kościół. To ważny czas dla katolików, gdyż tego dnia w skupieniu modlą się przy Grobie Pańskim i oczekują na kolejne przyjście Jezusa. Co dzieje się w ten dzień? Czy trzeba iść do kościoła? W naszym artykule dowiesz się najważniejszych informacji. ▶▶

pixabay.com