Więcej doświetlonych przejść dla pieszych i nowe przystanki wiedeńskie w Bydgoszczy. Plany na 2024 rok

W najbliższych 12 miesiącach w Bydgoszczy ma również przybyć wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających – w taką infrastrukturę ma zostać wyposażony odcinek ul. Pod Skarpą, która będzie przebudowana na odcinku od posesji nr 52 do ul. W. Korfantego.

– Jesteśmy świeżo po podsumowaniu zeszłego roku odnośnie zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych, kierujących rowerami i motocyklami – stwierdził asp. sztab. Marcin Włosiński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego . –

Niestety ubiegły rok w porównaniu do roku 2022 musimy zaliczyć do gorszego. Na terenie miasta Bydgoszczy z udziałem pieszych zaistniało o 18 zdarzeń więcej. Ofiar śmiertelnych mamy na tym samym poziomie, czyli trzy. Na plus można zaliczyć zmniejszenie zdarzeń na przejściach dla pieszych. W tamtym roku było ich 52, a w 2022 r. - 64. – podsumował.