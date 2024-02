Waloryzacja Emerytur 2024. Mamy tabelę wypłat

Dane niezbędne do obliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur są już dostępne. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że realny wzrost płac w poprzednim roku wyniósł 1,1 procenta, co wspólnie ze stanem inflacji emeryckiej przekłada się na wskaźnik waloryzacji emerytur na poziomie 12,12 procent.

Mimo że prognozy zakładały nieco wyższy wzrost, rzeczywiste podwyżki okażą się nieco mniejsze. Jeszcze na początku lutego Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiadała wzrost emerytur na poziomie co najmniej 12,3 procenta.

Waloryzacja Emerytur i Rent w 2024. Wyliczenia emerytur po zmianach

Waloryzacja emerytur i rent na rok 2024 ma na celu zminimalizowanie wpływu inflacji na siłę nabywczą emerytur. Obecnie przyjęto wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,12 procenta, jednak przewiduje się, że może to być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją, ze względu na prognozowany spadek inflacji w kolejnych latach. Ponadto w tym roku może dojść do drugiej waloryzacji emerytur we wrześniu.