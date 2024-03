Walczył w II wojnie światowej, potem pracował w Zachemie. Pan Zbigniew z Bydgoszczy skończył 100 lat

Pan Zbigniew Poleski jest kolejnym stuletnim mieszkańcem Bydgoszczy, do którego trafiło marszałkowskie wyróżnienie. Pracownicy UMWK-P przybliżają jego barwny życiorys.

- Kombatant ukończył studia na Wydziale Chemii Politechniki Szczecińskiej, do emerytury pracował w Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszczy. Jeszcze niedawno pana Zbigniewa można było spotkać spacerującego po bydgoskim Myślęcinku. Od zawsze szczególnie ceni sobie kontakt z naturą. Urodził się w Krzyżyku Iłowskim w powiecie sochaczewskim 18 lutego 1924 roku. Jego ojciec Kazimierz był nauczycielem, mama Karolina prowadziła dom i wychowywała dzieci. Miał siostrę i brata. Po wybuchu wojny, jako kilkunastoletni chłopiec wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej, był łącznikiem. Bronił ojczyzny jako żołnierz Armii Krajowej. W czasie okupacji pod pseudonimem „Kieł” walczył w szeregach plutonu Tadeusza Drzewieckiego. Wstąpił do Wojska Polskiego. Przeszedł cały szlak bojowy docierając na tereny Niemiec. Swoją drogę wojenną zakończył w stopniu porucznika w grudniu 1945 roku.