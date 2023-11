W ogrodzie zoologicznym w Bydgoszczy można już podziwiać panterę śnieżną

Pantera śnieżna (inaczej irbis śnieżny), to najpotężniejszy drapieżnik skalistych gór Ałtaju. Ten charyzmatyczny dziki kot należy jednocześnie do najbardziej tajemniczych i nieuchwytnych, a w związku z tym także najsłabiej poznanych gatunków zwierząt. Zaobserwowanie pantery w jej naturalnym środowisku jest bardzo trudne, dlatego często bywa przez lokalne społeczności nazywana Duchem Gór. Należy do gatunku zagrożonego, na całym świecie występuje ich już tylko ok. 4 tysięcy.

Bydgoski ogród zoologiczny miał już tego typu zwierzę. Pantera śnieżna trafiła tu w 2015 roku. Był to starszy osobnik, który zdechł na początku tego roku.

Gród nad Brdą jest piątym miastem w Polsce – po Płocku, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie - w którym można podziwiać Ducha Gór.

Jak podaje Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy, aklimatyzacja Buby przebiegła wyjątkowo spokojnie, zarówno opiekunowie zwierząt jak i nowy kociak bardzo się polubili. Pantera, po miesięcznej kwarantannie, opuściła wybieg zapleczowy i została wypuszczona na swoje główne siedlisko.

Bydgoski ogród zoologiczny działa od 1978 roku. Można w nim podziwiać 215 gatunków oraz 1462 okazy zwierząt.