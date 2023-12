W Bydgoszczy powstał drugi "Dom Griswoldów". Zobacz zdjęcia

"Carmen", to sklep odzieżowy dla pań o rozmiarach od 42 do 56. Istnieje od ponad trzydziestu lat. Założyli go rodzice pani Danuty Paterek, która teraz kontynuuje ich dzieło. Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia w okolicach sklepu oraz posesji budynku, należącego do rodziny właścicielki, pojawiły się świąteczne iluminacje. Nie umknęły one uwadze bydgoszczan, którzy są nimi zachwyceni. Od razu na myśl przychodzi dom przy ulicy Sielskiej 55 w Fordonie. Tam kolekcja lampek zbliżyła się w tym roku do 200 tysięcy. Ale to nie wszystko, bo nie brakuje też dekoracji świątecznych, takich jak chociażby dziadek do orzechów, dmuchana brama czy świąteczne bałwanki. Całości dopełniają bombki, których jest około 3 tysięcy. Już w ubiegłych latach ta wyjątkowa dekoracja została okrzyknięta na facebookowym forum "Fordon na co dzień" - "Domem Griswoldów", co jest nawiązaniem do filmu pt. "W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju".