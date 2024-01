W Bydgoszczy odbędzie się Giełda Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wydarzenie organizują Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Giełda Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Będzie to druga edycja. Giełda skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami oraz do pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.

- Na Giełdzie Pracy czekać będą oferty z różnych sektorów i branż, co pozwoli znaleźć pracę odpowiednią do zainteresowań i umiejętności. Miejsce, w którym odbędzie się giełda, jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając komfort i wygodę uczestnikom - zapowiadają organizatorzy.

Na miejscu będą eksperci ds. zatrudnienia, którzy udzielą indywidualnych porad dotyczących doradztwa zawodowego i kreowania kariery.