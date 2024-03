Ukradł słuchawki w tramwaju. Teraz tego mężczyzny poszukuje policja w Bydgoszczy

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz - Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na filmie i zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

- Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży słuchawek nausznych, do której doszło 14 lutego 2024 roku w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej, w tramwaju linii nr 4. Do sprawy został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny przedstawionego na filmie - informuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.