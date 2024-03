Broń, narkotyki i pieniądze na terenie powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego. Policja zatrzymała dwóch braci

Po przejęciu przesyłek policjanci pojechali do miejsc zamieszkania 30-latka i 36-latka, na terenie powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego, gdzie zatrzymali braci.

- Ostatecznie w paczkach oraz miejscu zamieszkania podejrzewanych zabezpieczono blisko 450 gramów zbrylonej substancji krystalicznej, 3 kilogramy suszu roślinnego oraz 5 tabletek MDMA. Wstępne testy wykazały, że wszystkie zabezpieczone substancje to narkotyki - informuje asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Policjanci znaleźli też przy zatrzymanych gotówkę w kwocie 27 800 złotych oraz 2000 dolarów i dwie sztuki broni.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi za to kara pozbawienia wolności do 12 lat. Dodatkowo młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania broni bez zezwolenia za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury z Grudziądza sąd zdecydował o aresztowaniu obu podejrzanych na 3 miesiące.