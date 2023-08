Trwają prace nad budową kolejnych przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy. Docelowo będzie ich trzynaście

Przystanki wiedeńskie w Bydgoszczy. Jak to się zaczęło?

Przypomnijmy, pierwszy przystanek wiedeński w Bydgoszczy został uruchomiony w 2019 roku. To pokłosie wypadku, do którego doszło rok wcześniej przy ul. Gdańskiej na wysokości ul. Chodkiewicza, kiedy to kierowca samochodu osobowego potrącił kobietę wysiadającą z tramwaju. I choć temat przystanków wiedeńskich pojawiał się już parę lat wstecz, a inwestycja planowana była w harmonogramie inwestycji drogowych kilka miesięcy wstecz, to właśnie dramatyczne zdarzenie z maja 2018 r. było punktem zapalnym do podjęcia konkretnych działań w tym kierunku, bowiem na wiadomość o wypadku błyskawicznie zareagowało Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy (obecnie: Bydgoski Ruch Miejski), które zaczęło zbierać podpisy pod petycją dotyczącą poprawienia bezpieczeństwa osób pieszych poprzez budowę przystanków wiedeńskich w najbardziej newralgicznych lokalizacjach w Bydgoszczy, tj. tam, gdzie torowisko przebiega przez środek jezdni. Jak argumentował wówczas Paweł Górny, przewodniczący stowarzyszenia, takie rozwiązanie zmusiłoby kierowców do ograniczenia prędkości, a jednocześnie ułatwiłoby wsiadanie do tramwaju i wysiadanie z niego m.in. seniorom i osobom mającym trudności z poruszaniem się.