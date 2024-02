Trwa naprawa nasypu przy moście Pomorskim w Bydgoszczy. Kiedy koniec prac?

Przypomnijmy, że kłopoty w tym miejscu zaczęły się we wtorek 14 listopada w godzinach popołudniowych. Prawdopodobnie w wyniku prac wodociągowych, doszło do uszkodzenia nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski - od strony ronda Fordońskiego.

Jezdnię najpierw zwężono i wyłączono prawy pas ruchu przed mostem Pomorskim w kierunku ronda Toruńskiego. Kolejnym krokiem było wyłączenie z obiektu ruchu tramwajowego i puszczenie przez torowisko autobusów. W kolejnych dniach zamknięto drugi pas jezdni. Od tego czasu również auta pokonują trasę torowiskiem.

Tramwaje linii nr 4, 6 i 8. kursują objazdem przez otwarty w listopadzie nowy most w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.

Prace naprawcze ruszyły 25 stycznia. Dziś ZDMiKP poinformował, że rozebrano nasyp w zakresie uszkodzenia, obudowano wykop, wykonano materac z geotkaniny, rozpoczęła się odbudowa jezdni. Wszystkie prace prowadzi firma, która wykonywała pobliski zbiornik retencyjny na zlecenie miejskich wodociągów.