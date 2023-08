Trwa głosowanie na stronie BydgoszczWybiera.pl. Mieszkańcy mają wskazać najważniejszą inwestycję

Głosowanie trwa do 8 sierpnia. Nabór wniosków w ósmej edycji programu kończy się 16 sierpnia. Propozycje objęte głosowaniem dotyczą największych inwestycji. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie po jednej inwestycji do 2, 8 i 30 mln zł . Na stronie BydgoszczWybiera.pl należy wskazać jedną z ośmiu propozycji, podać (opcjonalnie) email lub numer telefonu oraz odpowiedzieć na pytanie czy jest się mieszkańcem Bydgoszczy.

– Bydgoski samorząd już niebawem będzie mógł złożyć kolejne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu PolskiŁad – Programu Inwestycji Strategicznych. Pomóżmy prezydentowi Bydgoszczy podjąć decyzję, na co powinny zostać przeznaczone te dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych – zachęca w mediach społecznościowych minister Łukasz Schreiber.

Na stronie można oddać głos na jedno z ośmiu zadań. Na liście znalazło się sześć propozycji zaprezentowanych przez PiS na konferencji prasowej oraz dwa zgłoszenia nadesłane przez mieszkańców. Do wyboru są:

Trwa nabór wniosków w ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, pod hasłem Bydgoszcz Wybiera, proponują, aby to mieszkańcy…

– Propozycja PiS to kopia działania Prezydenta Miasta tyle, że gorsza, bo radni PiS chcą pytać mieszkańców w wakacje o coś, o co już byli pytani. Ponad 17 tysięcy osób wzięło udział w konsultacjach o kolejności realizacji inwestycji przez Miasto. Dodatkowo robienie ich teraz, gdy większość rządowych pieniędzy trafia do innych miast niż Bydgoszcz, jest nie w porządku wobec mieszkańców – skomentował pomysł Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.