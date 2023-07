Które inwestycje są najważniejsze dla Bydgoszczy? PiS proponuje, że to mieszkańcy mają decydować

Trwa nabór wniosków w ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, pod hasłem Bydgoszcz Wybiera, proponują, aby to mieszkańcy wskazali, o środki na jaką inwestycję powinno starać się miasto.

Minister Łukasz Schreiber na konferencji prasowej w poniedziałek (24 lipca) zwrócił uwagę, że Bydgoszcz w poprzednich edycjach rządowego programu otrzymała środki m.in. na przebudowę zajezdni tramwajowej, ale gdyby spytać bydgoszczan, które inwestycje są finansowane z Polskiego Ładu, to mieliby problem z ich wskazaniem. – Postanowiliśmy tym razem sami zapytać mieszkańców Bydgoszczy, o to, co oni widzieliby jako ważną inwestycję – powiedział. Politycy PiS-u przygotowali listę sześciu propozycji: rewitalizację nabrzeży Brdy,

rewitalizację Kanału Bydgoskiego,

pierwszy etap przebudowy ul. Nakielskiej,

modernizację stadionu Polonii,

utwardzanie ulic gruntowych.

odbudowę zachodniej pierzei Starego Rynku. Minister Łukasz Schreiber podkreślił, że o wszystkich mówił wcześniej prezydent Bydgoszczy, więc zakładają, że przygotowane są ich projekty i można ubiegać się o przyznanie środków w ramach programu. – Zachęcamy pana prezydenta, większość, którą ma w Radzie Miasta, o zastanowienie się nad tymi propozycjami, które są przecież oczekiwane przez mieszkańców Bydgoszczy, co więcej były wielokrotnie deklarowane – stwierdza poseł Tomasz Latos.

W czasie ósmego naboru (do 16 sierpnia) JST może zgłosić po jednym wniosku na dofinansowanie do 2, 8 i 30 mln zł. Propozycje PiS-u dotyczą największych inwestycji. – W ramach konsultacji wyjdziemy do mieszkańców na ulice: na targowiska, rynki, by pokazać, że mają udział we współrządzeniu miastem – zapowiedział Tomasz Rega, szef bydgoskich struktur partii. Za tydzień uruchomiona zostanie strona internetowa BydgoszczWybiera.pl, na której będzie można wskazać priorytetową inwestycję. Katalog propozycji jest otwarty. Politycy zachęcali, aby ratusz, inne kluby w Radzie Miasta, stowarzyszenia i ruchy miejskie czy rady osiedla zgłaszały własne propozycje, które zostaną poddane publicznej dyskusji.

Ale to już było

– Propozycja PiS to kopia działania Prezydenta Miasta tyle, że gorsza, bo radni PiS chcą pytać mieszkańców w wakacje o coś, o co już byli pytani. Ponad 17 tysięcy osób wzięło udział w konsultacjach o kolejności realizacji inwestycji przez Miasto. Dodatkowo robienie ich teraz, gdy większość rządowych pieniędzy trafia do innych miast niż Bydgoszcz, jest nie w porządku wobec mieszkańców – uważa Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Politycy PiS-u na konferencji prasowej również mówili o konsultacjach przeprowadzonych przez prezydenta z 2021 roku. – Chcemy, żeby prezydent w końcu swój plebiscyt przekuł w czyn, bo on wyszedł z czymś, co nam się wydaje, że pozostało tylko w sferze akcji PR-owej, aby gasić pożar, który sam wzniecił – stwierdził radny Paweł Bokiej, przypominając, że mieszkańcy wskazali wówczas m.in. rozbudowę Nakielskiej, a ta jeszcze nie ruszyła.

Zdobywanie wyborców

– To polityczny pomysł. PiS stara się zdobyć głosy poparcia w dużych miastach, gdzie nie cieszy się dobrą opinią – stwierdza Iwona Kozłowska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dodaje, że gdyby politykom partii rządzącej rzeczywiście zależało na tym, aby realizować inwestycje ważne dla Bydgoszczy, to poparliby poprawki do budżetu państwa na 2023 rok, które zgłaszali politycy KO. – Zgłaszaliśmy poprawki dotyczące stadionu żużlowego Polonii czy przebudowy ulicy Nakielskiej – wszystkie nasze poprawki zostały odrzucone. Utwardzanie ulic gruntowych – w budżecie miasta Bydgoszczy na 2023 rok zarezerwowano na ten cel 32 mln zł. Rewitalizacja nabrzeży Brdy i Kanału Bydgoskiego – te inwestycje są realizowane – wylicza.

– Gdyby PiS nie wprowadził „Polskiego Ładu”, który jest ogromną szkodą dla wszystkich samorządów, samorządy nie musiałyby patrzeć na rząd, czy łaskawie przekaże im jakieś środki na inwestycje, bo realizowałyby je z własnego budżetu – uważa Iwona Kozłowska. Łukasz Schreiber dodał, że chcą mówić o przyznawanych przez rząd środkach, bo mają wrażenie, że te informacje są przed mieszkańcami ukrywane. – Przez lata w ogóle nie było środków rządowych, a teraz jest niezadowolenie, bo porównujemy z mniejszym miasteczkiem, ile przypada na mieszkańca. To myślenie absurdalne – ocenia minister.

