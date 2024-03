Trening w skarpetkach nie do pary z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa - zdjęcia Krzysztof Wypijewski

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, a od 2012 r. jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dariusz Bloch Zobacz galerię (37 zdjęć)

W sobotę w sali sportowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego spotkali się podopieczni Fundacji Sportolubni wraz rodzicami, dzieci i młodzież od lat 7 do 18 lat wraz z opiekunami oraz studenci UKW. Wszystko po to, by wspólnie uczestniczyć w treningu koszykarskim poprowadzonym przez Kacpra „KACPA” Lachowicza. Wśród gości był m.in. bydgoski raper - Bedoes.