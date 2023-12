Trener Basket 25 Bydgoszcz: - Musimy być zespołem walczaków, ostatnio tego zabrakło

Bydgoszczanki mocno się rozpędziły w ostatnich tygodniach i walczyły o trzecią wygraną z rzędu. Rywal był nieobliczalny: poznanianki wygrały tylko jeden mecz w tym sezonie, za to bardzo wysoko z mistrzem Polski z Lublina. I niestety, w Bydgoszczy pokazały swoje lepsze oblicze.

Gospodynie rozpoczęły od skutecznych akcji i prowadzenie 7:4, ale to były jedyne radosne chwile dla kibiców w tym meczu. Politechnika odpowiedziała serią 13:0 i trener Piotr Kulpeksza musiał ratować się przerwą. Jego drużyna w pierwszej kwarcie zaliczyła tylko trzy celne rzuty z gry. Problemem była nie tylko kiepska skuteczność, ale także dużo strat, po których bydgoski zespół nie był w stanie wracać do defensywy. Poznanianki potrafiły też wyłączyć z gry Keondrię Calloway, która do przerwy oddała jeden celny rzut na cztery próby (w poprzednich trzech meczach Amerykanka zdobyła 87 pkt).