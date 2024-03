Tragiczny wypadek w Gajewie w gm. Golub-Dobrzyń. Nie żyje 59-latek Paweł Kaniak

W wypadku w Gajewie zmarł 59-letni mężczyzna. Jaroslaw Jakubczak/Polska Press / zdjęcie ilustracyjne

1 marca, w miejscowości Gajewo w powiecie golubsko-dobrzyńskim doszło do tragicznego wypadku. Zmarł kierowca samochodu osobowego, który wpadł do rowu na drodze ze Skępska do Gajewa.