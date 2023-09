Tragedia nieopodal Exploseum w Bydgoszczy. Nie żyje 18-letnia dziewczyna

Tragedia miała miejsce na ul. Nobla, na terenie byłego Zachemu, gdzie znajduje się wiele opuszczonych budynków.

Na wycieczkę do lasu późną porą wybrała się grupa sześciorga nastolatków. Po godz. 22.00 policja przyjęła zgłoszenie o śmierci 18-latki.

- Podczas przechodzenia po konstrukcji 18-latka spadła z ok. 12 metrów. O wypadku służby zawiadomili jej znajomi. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek - powiedziała PAP kom. Lidia Kowalska.