Tomasz Kammel - tak mieszka prezenter. Ekskluzywny apartament z widokiem na stolicę!

Tak mieszka Tomasz Kammel. Ekskluzywny apartament z widokiem na stolicę

Tomasz Kammel to postać, która jest kojarzona z Telewizją Polską. Karierę rozpoczął w 1997 roku. Razem z Karoliną Korwin Piotrowską prowadził magazyn filmowy "Filmidło". Następne był gospodarzem wielu programów rozrywkowych. Widzowie mogą go kojarzyć z programu "Randka w ciemno", a w późniejszym czasie z "The Voice of Poland".

Przez dziesięć lat był prowadzącym magazynu "Kawa czy herbata?", a także serwisu informacyjnego "Teleexpress". Na swoim koncie ma również wydanie kilku książek. Kammel jest także znany z szerokiej działalności na Youtube.

