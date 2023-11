To on gra Pablo w serialu Akacjowa 38. Mamy prywatne zdjęcia hiszpańskiego aktora!

Taki prywatnie jest Pablo z serialu Akacjowa 38

Hiszpański aktor urodził się 30 listopada 1989 roku i do tej pory zagrał w kilku hiszpańskich produkcjach, m.in. "Póki trwa wojna", "Kucharka z Castamar", "Venus" oraz w serialu "Akacjowa 38", który przyniósł mu największą popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Pablo . Mamy prywatne zdjęcia hiszpańskiego aktora!

Gdzie i kiedy oglądać serial „Akacjowa 38”?

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która na początku stycznia 2023 r. zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 2 . Każdy odcinek rozpoczyna się o godz. 18:45 i trwa około 40 minut.

O czym jest serial "Akacjowa 38"?

Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Kobiety wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją.