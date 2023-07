Tak prywatnie wygląda piękna Leonor z serialu Akacjowa 38. Mamy zdjęcia hiszpańskiej aktorki!

"Akacjowa 38" stała się hitem nie tylko w Hiszpanii, ale także m.in. we Włoszech. Akcja hiszpańskiej produkcji toczy się w 1899 roku .

Taka prywatnie jest Leonor z serialu Akacjowa 38

Jedną z głównych ról w telenoweli "Akacjowa 38" odgrywa Alba Brunet, hiszpańska aktorka znana m.in. z miniserialu "Crossfire", a także filmu "Operacja Mincemeat". Piękna aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 45 tysięcy osób . Zobacz, jak na co dzień wygląda Leonor z serialu "Akacjowa 38". Mamy jej prywatne zdjęcia!

O czym jest serial "Akacjowa 38"?

Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Kobiety wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją.