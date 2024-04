To będzie się działo w ostatni weekend kwietnia w Bydgoszczy. Oto nasze propozycje

W najbliższy weekend będzie okazja do wzięcia udziału w kilku spacerach tematycznych po Bydgoszczy. Rodzinny spacer z dziećmi w sobotę po Starym Mieście będzie doskonałą okazją, by poznać historię miasta poprzez zagadki, zabawy i ciekawe zadania. Również w sobotę można wybrać się wycieczkę po osiedlu Wilczak-Jary - trasa powiedzie uliczkami osiedla zwanego niegdyś Doliną Książąt, aby poznać jego tajemnice. Rozpoczyna się też cykl letnich spacerów z przewodnikiem po Starym Mieście i Dookoła Śródmieścia - to możliwość poznania historii ciekawych miejsc, legend oraz ciekawych anegdot z okolic Starego Rynku, Katedry, ul. Mostowej, Wyspy Młyńskiej, fontanny Potop, Placu Wolności, pomnika Łuczniczki. Z kolei dla osób, które chciałyby poznać dzieje Bydgoszczy z czasów króla Kazimierza III Wielkiego, ciekawą propozycją będzie niedzielne wydarzenie, które rozpocznie się pod pomnikiem władcy.