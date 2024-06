Teatr Polski w Bydgoszczy bez siedziby tymczasowej. Zastępczyni prezydenta mówi o proponowanych salach, dyrekcja odpowiada

– Siedziba zastępcza to przestrzeń stale użytkowana wyłącznie przez Teatr, dająca zespołowi Teatru i jego publiczności stabilność. Siedziba zastępcza to nie sale, w których możemy pokazywać jednorazowo spektakle, to również miejsce prób, garderoby, zaplecze techniczne. Siedziby tymczasowe zapewniane przez Organizatora to typowa praktyka w przypadku remontów dużych instytucji kultury. Żadna z sal, o których wspomina pani wiceprezydent nie stanowi propozycji „siedziby tymczasowej” czy „sceny zastępczej” – stwierdza dyrekcja TPB.