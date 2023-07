Te produkty zwiększają ryzyko zachorowania na alzheimera. Lepiej unikaj tych dań [lista]

Te produkty zwiększają ryzyko zachorowania na alzheimera. To trzeba wykluczyć z diety!

Nie jest tajemnicą, że to, co jemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie, jeśli jesteśmy genetycznie narażeni na wystąpienie niektórych chorób i schorzeń. Do końca nie wiadomo, co tak naprawdę powoduje chorobę alzheimera. Naukowcy odkryli jednak, że w jej trakcie dochodzi gromadzenia się w mózgu skupisk białek i peptydów amyloidu-beta. To prowadzi do rozpadu neuronów, które są niezbędne do procesów zapamiętywanie i niemyślenia.

Według amerykańskich naukowców, dieta zachodnia, czyli bogata w tłuszcze nasycone, sól i cukier, podnosi ryzyko zachorowania na chorobę alzheimera. Choroba u każdego pacjenta przebiega odmiennie, wobec czego prognozowanie w przypadku konkretnej osoby napotyka trudności. Nim choroba ujawni się w pełni, przebiega skrycie przez nieznany i zmienny okres, potrafi postępować bez rozpoznania przez lata.