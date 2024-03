Tatiana Okupnik - tak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Co u niej teraz słychać? Zobacz zdjęcia

Tatiana Okupnik. Kariera zespołowa i solowa

Od lat 1998 do 2005 roku była wokalistką zespołu Blue Café, z którym wydała dwa albumy studyjne: "Fanaberia" (2002) i "Demi-sec" (2003), zdobywając rozgłos dzięki przebojom takim jak „You May Be in Love” czy „Do nieba, do piekła”. Po odejściu z zespołu rozpoczęła karierę solową, wydając trzy albumy: "On My Own" (2007), "Spider Web" (2011) i "Blizna" (2014). Jej talenty zostały docenione przez Akademię Fonograficzną Związku Producentów Audio-Video.