Takie tatuaże ma Smolasty - mamy ich zdjęcia. "Praktycznie cały jestem już zabudowany"

Smolasty to pseudonim artystyczny muzyka Norberta Smolińskiego. Smolasty urodził się 27 sierpnia 1995 roku w Warszawie. Skończył więc właśnie 28 lat. Jego ojciec jest muzykiem. On również poszedł w jego ślady. Postawił jednak na rap i muzykę funky. Jako wokalista zadebiutował w 2014 roku.

Kariera muzyczna Smolastego

Do tej listy spokojnie możemy już też dopisać utwór "Nim Zajdzie Słońce" , który zaśpiewał razem z Dodą . Zaledwie w ciągu dwóch tygodni w sierpniu 2023 roku na You Tube utwór ten odtworzono aż 18 milionów razy!

W Polsce rap i hip-hop to jedne z częściej słuchanych rodzajów muzyki. Na koncerty najbardziej znanych wykonawców zjeżdżają się tłumy fanów. Za jeden koncert wykonawcy liczą sobie od 5 do nawet 25…

Kiedy Smolasty zrobił swój pierwszy tatuaż?

Smolasty uwielbia tatuaże. Pokrył już nimi niemal całe swoje ciało.

- Tatuaży mam multum, praktycznie cały jestem już zabudowany. Najważniejszy i pierwszy był klucz wiolinowy i nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego - mówił Smolasty w radiu Eska.

W wywiadzie dla 4FUNTV zdradził, że swój pierwszy tatuaż zrobił, gdy miał 14, 15 lat.- Mój tata jest muzykiem. Powiedział mi, że zawsze mogę robić co chcę, to co kocham. Na przykład nie mam matury... Tata zawsze wciskał mi na siłę winyle starych zespołów: Pink Floyd, Metallica, Iron Maiden. Zdradziłem tacie, że chcę sobie zrobić klucz wiolinowy na ręce. Tata powiedział, że spoko. Mama był trochę przerażona. I tak to się pięknie potoczyło, że od tego tatuażu powstało już potem całe moje ciało - opowiadał Smolasty.