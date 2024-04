Takie są oświadczenia miejskich radnych mijającej kadencji w Bydgoszczy - część pierwsza raportu

Samorządowcy zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia. Tyle tylko że w tym roku z obowiązkiem jest trochę inaczej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym roku przegłosowali w Sejmie ustawę wydłużającą kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Jej celem było przesunięcie wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi.

To oznacza, że radni do 29 lutego musieli złożyć oświadczenie na koniec kadencji, w których wskazywali swoje pobory tylko za styczeń i luty. Potem - do 30 kwietnia - muszą złożyć drugie oświadczenie, już za pełny 2023 rok.