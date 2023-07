Takie pieniądze dostaną emeryci w lipcu 2023 r. Emerytura może wzrosnąć nawet o 500 zł

Waloryzacja emerytury 2023. Takie pieniądze dostaną emeryci w lipcu!

Zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji, seniorzy zyskali podwyżki do świadczeń emerytalnych. Tegoroczny wskaźnik podwyżek emerytur to, zgodnie z ustawą, średni roczny wzrost cen towarów pierwszej potrzeby oraz usług konsumpcyjnych, zwiększony o około 20 procent względem roku poprzedniego.

Takie pieniądze dostaną emeryci w lipcu. Wiemy, ile wyniosą lipcowe emerytury!

Jak co roku, w czerwcu ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych. Wszystko po to, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za 2022 rok. Jak wynika z najnowszych danych - stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 miliardów złotych. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz w poniższej galerii, na jakie pieniądze mogą liczyć nowi emeryci w lipcu 2023 roku!