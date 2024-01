Taki jest Felipe z Akacjowej 38 - mamy prywatne zdjęcia. Wygląda zupełnie inaczej niż w serialu

Zobacz wideo: Akacjowa 38 odcinek 271. Manuela torpeduje wysiłki Felipe i Germana. Przyznaje się do zabicia męża

Ponad 270 odcinków Akacjowej 38

Czytaj więcej na expressbydgoski.pl : To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku 2024 roku . Yaman popada w obłęd. Seher ma tego dość!

Tak wygląda Felipe z serialu Akacjowa 38

Akacjowa 38 - o czym jest serial?

Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Kobiety wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocencją.