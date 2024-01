To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku 2024 roku. Yaman popada w obłęd. Seher ma tego dość! [4.01.2024 r.] JK

Seher i Yaman już nawet nie udają, że jest między nimi uczucie. Czy to koniec ich małżeństwa?Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku stycznia >>> Youtube/Emanet Zobacz galerię (9 zdjęć)

Styczniowe odcinki serialu "Dziedzictwo" zapowiadają wiele emocji. Widzowie w Polsce nadal będą świadkami konfliktu pomiędzy Seher i Yamanem. Nic nie wskazuje na to, by relacje małżonków miały ulec ociepleniu. Wręcz przeciwnie, wzajemna niechęć będzie narastała, a zachowanie Yamana doprowadzi Seher do drastycznych kroków. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 3-12 stycznia. Zobacz, jakie losy na początku 2024 r. czekają bohaterów "Dziedzictwa".