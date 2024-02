Taka prywatnie jest Kiraz z serialu Dziedzictwo. Turecka piękność zachwyca urodą

Taka prywatnie jest Kiraz z serialu "Dziedzictwo"

W "Emanet" występuje też Gülderen Güler , gwiazda tureckiego show-biznesu. Piękna aktorka urodziła się 5 września 1999 roku. Do tej pory zagrała w kilku produkcjach, ale największą popularność zdobyła właśnie dzięki roli Kiraz w "Dziedzictwie". Turczynka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 160 tysięcy osób . Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowa Kiraz! Aktorka zachwyca urodą!

Nowa aktorka w serialu Zakazany owoc. Tak na co dzień wygląda córka Halita [zdjęcia]

"Dziedzictwo" to nowy serial TVP

"Dziedzictwo" to serial, który swoją premierę w Turcji miał w 2020 roku. Kevser dorastała w biednej i skromnej okolicy. Pewnego dnia zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec. Po pewnym czasie Kevser traci męża i zostaje uwięziona w pozbawionej miłości rezydencji , razem ze swoim 5-letnim synem Yusufem. Kobieta nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc.

Po pewnym czasie dochodzi do wypadku, w którym ginie Kevser. Jej synek utknął teraz w centrum rezydencji, przez co bardzo brakuje mu miłości i uczucia. Jego wujek Yaman jest potężnym, twardym i zimnym biznesmenem, który już dawno zamknął swoje serce dla wszystkich. Na łożu śmierci Kevser błaga swoją siostrę Seher, aby zaopiekowała się jej synem. Dziewczyna przenosi się do rezydencji rodziny Kirimli, a między Seher i Yamanem powoli rodzi się uczucie - czytamy w opisie serialu.