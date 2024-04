Tak wyglądały obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia w Bydgoszczy - zobacz zdjęcia

Święto Wojskowej Służby Zdrowia zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej w 2014 roku. To wyraz uznania dla żołnierzy i pracowników szpitali, jednostek oraz instytucji zajmujących się ochroną zdrowia, podlegających ministrowi. W uroczystościach zorganizowanych w Bydgoszczy wzięli udział m.in. prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling. Święto było okazją do złożenia podziękowań i nagrodzenia najbardziej zasłużonych pracowników za ich codzienny trud oraz stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji.

Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ) zajmuje się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jej zadaniem jest przede wszystkim utrzymać przy życiu jak największą liczbę osób rannych i chorych, przywrócić w bardzo szybkim czasie zdolność do pracy oraz ograniczyć ich inwalidztwo do minimum. Do obowiązków należy także zabezpieczenie medyczne działań bojowych oraz utrzymanie na wysokim poziomie zdolności bojowej wojsk.