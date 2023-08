Tak wyglądało codzienne życie w Bydgoszczy 70 lat temu. Mamy archiwalne zdjęcia! Krzysztof Błażejewski

Pierwsze powojenne budynki wznoszone systemem trójkowym, kąpielisko na Jachcicach i igrce na plaży bydgoskich maturzystek, a także nagle zrodzona „miłość” do wszystkiego co pochodzi z ZSRR... Tak wyglądała bydgoska powojenna rzeczywistość prezentowana latem w lokalnej prasie około siedem dekad temu. To ważny dokument nie tylko życia z tamtych lat, ale i sposobu przedstawiania rzeczywistości przez ówczesną propagandę. Wszystkie zdjęcia pochodzą z „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”.