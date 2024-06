Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim. Dom Józefa Wojciechowskiego i partnerki [30.06.2024]

Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska to para, której życie przypomina scenariusz filmu. Ich dom, położony nad malowniczym Zalewem Zegrzyńskim, to nic innego jak prawdziwy pałac. Już u progu tej bajkowej posesji przywitać może Was widok egzotycznych palm, które otaczają okazałe schody prowadzące do głównego wejścia.

Willa, w której mieszka ta para, to synonim luksusu. Marmurowe posadzki, eleganckie kolory dominujące we wnętrzach - szarości, czernie i biel - oraz wysokie sufity, to tylko niektóre z elementów, które przykuwają uwagę. Kominek, stylowe meble i drogie gadżety dopełniają całości, tworząc wyjątkową atmosferę.