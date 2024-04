Tak sprawisz, że zamiokulkas wypuści piękne liście. Wystarczy dodać ten składnik do doniczki - sprawdzone sposoby [16.04.2024 r.]

Dodaj ten składnik do doniczki, a twój zamiokulkas pięknie zakwitnie

Tzw. złoty pieniążek rośnie powoli, jednak docelowo osiąga nawet do 100 cm wysokości. Wykazuje się dużą odpornością na niedostatek wody i światła. Najlepiej czują się na stanowiskach jasny, wyeksponowanych na słońce. Nie preferuje za to zbyt wilgotnego podłoża , dlatego należy podlewać go z największą ostrożnością.

Zamiokulkas to efektowny i niezwykle modny ostatnio kwiat domowy, który wyróżnia się elegancik pokrojem i niezwykłą wytrzymałością. Jego obecność zapewni pomieszczeniu świetny wygląd oraz czyste powietrze. Z uwagi na swoje naturalne rozmieszczenie geograficzne zamiokulkas charakteryzuje się małymi wymaganiami i dużą odpornością na niesprzyjające warunki, a także nie do końca prawidłową pielęgnację. Nie oznacza to, że roślina nie potrzebuje naszej troski i miłości.

Jak pielęgnować zamiokulkasa? Oto sprawdzone triki!

Nie jest tajemnicą, że to podlewanie jest kluczowym aspektem pielęgnacji większości roślin domowych. Nie inaczej jest w przypadku zamiokulkasa, który nie lubi nadmiaru wody. Zaleca się podlewać go nie częściej niż raz na 2-3 tygodnie. Zimą jeszcze rzadziej - raz w miesiącu. Pamiętaj, aby podlewać go wodą o temperaturze pokojowej, która odstała. Nadmierna wilgoć może prowadzić do gnicia korzeni, a to może mieć tragiczne skutki dla zamiokulkasa.

Często zapominanym aspektem w pielęgnacji rośliny jest regularne przecieranie liści. Zbyt intensywne moczenie może prowadzić do osadzenia na powierzchni liści, przez co mogą stracić swój połysk. Jak zatem zrobić to prawidłowo? Wystarczy wziąć wilgotną ścierkę i przetrzeć liście, dzięki którym pozbędą się zakurzenia.